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ABD'den Türkiye ve İran'ı saf dışı bırakma planı!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, ABD'den kritik bir hamle geldi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:09
ABD'den Türkiye ve İran'ı saf dışı bırakma planı!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısında, Rusya'nın Suriye'nin güneyini çatışmasızlık bölgeleri kapsamından çıkarma önerisinin ardından ABD güvenli bölge planını duyurdu.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus heyeti dün ikili görüşmeler sırasında, Türkiye ve İran heyetlerine, Dera ve Kuneytra’nın "çatışmasızlık bölgeleri"nden çıkartılmasını önermişti.

RUSYA ABD İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya'nın ABD askeri varlığı nedeniyle, bölgenin durumunu ABD ile görüşmeyi tercih ettiği öğrenilmişti.

Muhalefet kaynakları, ABD'yi temsilen toplantılarda yer alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'un muhalefet heyetiyle konakladıkları Grand Park Esil Oteli'nde dün akşam saatlerinde bir toplantı yapıldığını bildirdi.

ABD, RUSYA VE ÜRDÜN'LE ANLAŞTI

ABD'li bir diplomatın da doğruladığı bilgilere göre, Jones, muhalefet heyetine ABD askerlerinin konuşlandığı Ürdün sınırındaki güney cephesinde (Dera ve Kuneytra illeri) Astana sürecinin dışında, bir güvenli bölge kurmak üzere Rusya ve Ürdün ile anlaştıklarını söyledi.

ABD'NİN ASTANA SÜRECİNİ BALTALAMA GİRİŞİMİ

Muhalefet heyetinin bu anlaşmayı, "ABD'nin Astana sürecinin başarısını engelleme ve rakip bir 'Amman süreci' başlatma hedefi" şeklinde yorumladığı öğrenildi.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN HAMLESİ ATEŞKESİ SAĞLAMIŞTI

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki 4. Astana toplantısında, İdlib ili ve çevresi, Humus ilinin kuzeyindeki belirli bölgeler, Şam'ın Doğu Guta bölgesi ve güneydeki Dera ile Kuneytra illerinde "çatışmasızlık bölgesi" oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:09
  1. astana
  2. türkiye
  3. suriye
  4. iran
  • HasanHasan4 dk önce
    Hiç bir halt yiyemezler...sadece havadan bombalar ve hainlerle işbirliği yaparlar ...islam ümmeti uyan artık silkelen ve kendine gel
  • İran hizbusseytan devletiİran hizbusseytan devleti15 dk önce
    İran şeytanı Türkiye ile birlikte kendi çıkarları için hareket etmek istiyor,buda oyunun bir parçası
  • Güney DoğuluGüney Doğulu29 dk önce
    Irkçı siyonist emperyalistlerin planları var olmasina var, elbetteki Türkiye Cumhuriye'tinin deplanları var. ABD nereden geliyor ve ateşi yakanlar da onlar. Şimdi yağ gibi suyun yüzüne çikacaklarıni saniyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü yaglari o kadar kirli ki,suyun dibine batacak cinsten. Onlara devletimiz cevap verecek güçtedir. Onlarin hedefi BOP ve GOP'tur ve Türkiye'yi parçalamaktır. Devletimiz getekli önlemi alacaktır. Reis i Cumhurumuz bu furuma karşı gerekli konuşmaları yapmakta olduğu için O'na batı devketleri düsmanca ve ahlaksızca davrınıslarda bulunmaktadirlar.Her türlü batınin beslediği terör orgütleri FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-Cve onların isbirlikcileri KK-CHP, HDP eninde sonunda hsk ettikleri cezayı alacaklardır. Bu vatan uğruna ne canlar şehit oldu. YA İSTİKLAL YA İSTIKLAL.
  • abdoabdo1 sa önce
    şeytan abd. bunların alayı tc ye yani bize düşman
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    ABD ' nin , Bu Hain Oyunlarına, Aynı Şekilde, Karşılık Verilmelidir. İyi Bir Ders Verilmelidir.
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