ABD'den kritik Afrin açıklaması

Reuters’ın haberinde konuşan üst düzey ABD’li yetkili, “Biz bir askeri operasyonun bölgesel istikrar ve Suriye’nin istikrarına ya da Türkiye’nin sınırındaki güvenlik endişesine düşünmüyoruz hizmet edeceğini düşünmüyoruz” dedi.

ABD’li yetkili, Türkiye’nin askeri müdahalesi hakkında çok detaylı bir bilgisi olmadığını söylerken, “İlk haberlerde gördüğümüz bu tür tehditler ve hamlelerin bu sorunu çözeceğini düşünmüyoruz. Bunlar istikrarı bozar” dedi.