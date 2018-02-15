ABD'den komik teklif: YPG'yi PKK ile savaştırırız!

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısına geçmek üzere geldiği Brüksel'de İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti ve İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Canikli ABD Savunma Bakanı James Mattis'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Bakan Canikli, "ABD'den YPG'ye olan desteğini bitirmesini ve müttefik gibi davranmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Canikli sözlerine şöyle devam etti;

ABD'DEN KOMİK TEKLİF!

ABD'nin terör örgütleri ile değil müttefiki Türkiye ile çalışması gerektiğini tekrardan vurguladık. YPG ve PKK arasındaki organik bağı gösteren tüm bilgi ve belgeleri kendileri ile paylaştık. Sayın Mettis'in yaklaşımı bilgi ve belgeleri paylaştıktan sonra, bu örgütü PKK'dan ayırabileceklerini hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediler. Biz de bunun gerçekçi ve rasyonel olmadığını ilettik.

DAEŞ-YPG İLİŞKİSİNİ PAYLAŞTIK

Bu nedenle Zeytin Dalı operasyonumuzun DEAŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini ve dikkati dağıtmayacağını onlarla paylaştık. Etkin bir mücadele yürüttüğümüzü ifade ettim.Ayrıca PYD – YPG terör örgütünün DEAŞ ile yakın işbirliği içinde olduğu ve bazı DEAŞ unsurlarını Türkiye’ye karşı kullanmaya çalıştığını, kullandığını tespit ettiğimizi sayın Mattis ile paylaştık.Hapishanelerde PYD-YPG’li teröristlerin DEAŞ’lı teröristleri serbest bıraktığını söyledik. Belgelerini bilgilerini doyurucu şekilde kendisiyle paylaştık.

Sayın Mattis bunun çok mümkün olmayacağını, ittifak yapısı içine girmesi halinde bunu kendisinin sonu olacağını bildiği için böyle riskli bir adım atmayacağı şekilde ifadesi oldu. Ama terör örgütlerinin her zaman birbiriyle işbirliği içinde olabileceklerini ifade ettik.Ayrıca Rakka’da DEAŞ’lı teröristlerin dünyanın gözü önünde serbest bıraktıklarını kendisine söyledik. PYD-YPG’nin DEAŞ ile yakın işbirliği içinde olduğunu ve DEAŞ’ı kullandığını sayın Mattis ile paylaştık."