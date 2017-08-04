ABD'den komik rapor... 5 yıldır hiçbiryeri ele geçirememişler....

ABD ordusuna bağlı araştırma kuruluşuna göre, Taliban ile Kabil hükümeti arasındaki savaş bir 'beraberlik' durumunda ve Taliban etkinliği son 5 ayda hiç artmadı.



Afganistan'daki ABD güçleri ve NATO misyonunun verilerine göre ABD ordusuna bağlı SIGAR (Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği) tarafından hazırlanan raporun genellikle Taliban etkinliğini düşük göstermeye çalıştığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor.



Yayınlanan rapora göre Taliban kontrol ettiği 11 ilçe ve etkisi altında aldığı 34 ilçeyle 5 ayda herhangi bir kazanım elde edemedi. Kabil hükümeti ise Afganistan'ın 401 ilçesinden 97'sini kontrol altında tutuyor. Hükümetin ülkede kontrol ettiği alan rapora göre yüzde 60'lık bir alan.

SIGAR'ın raporuna göre Kunduz, Uruzgan ve Hilmend Taliban'ın en etkin olduğu ve kontrolünü en çok artırdığı iller. Ancak bu bölgelerde dahi kuruluş, ABD için daha parlak bir tablo çizmiş. Rapora göre Hilmend'deki 14 ilçeden sadece 9 tanesinde Taliban'ın kontrolü ya da etkinliği bulunuyor. Ancak Batılı bağımsız araştırma kuruluşlarının ifadeleri ve the Long War Journal'in bölgeye ilişkin tahminleri bundan oldukça farklı. İfade edilene göre Taliban Hilmend'in 6 ilçesini (Bağran, Dişu, Hanaşin, Nevzad, Musa Kale ve Sengin) kontrol ediyor ve bölgenin geri kalanında da varlığı oldukça fazla. Taliban'ın kendi ifadesine göre Hilmend ilinde Kabil hükümeti neredeyse yalnızca belli başlı ilçe merkezlerini kontrol edebiliyor, bunun dışında herhangi bir kontrol bölgesi bulunmuyor.



El Kaide'nin de Hilmend ilinde varlığını artırdığı ve bölgede Hint Yarımadası El Kaidesi'ne bağlı eğitim kamplarının kurulduğu ifade ediliyor. İddiaya göre bu kamplar Hanaşin ve Dişu bölgelerinde 2014 yılından bu yana varlık gösteriyor.

SIGAR tarafından yayınlanan rapora dair Batılı analistler arasında ciddi bir tepki var. Bölge uzmanları ABD ordusunu Afganistan'daki duruma dair yalan söylemekle ve mevcut durumu olduğundan daha iyi göstermekle suçluyor.



SIGAR raporunda Taliban'ın ilerlemediği ifade edilirken grup son zamanlarda Canihel, Teyvara, Kohistan gibi ilçeleri kontrol altına almış bulunuyor. Taliban taarruzları son haftalarda günden güne yayılıyor. Grubun özellikle kuzeydeki Kunduz ve güneydeki Hilmend'de büyük saldırılar gerçekleştirdiği ve Kabil hükümetinin savaşı birden fazla cephede sürdürmeyi başaramadığı belirtiliyor.

Mepa News