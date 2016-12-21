ABD'den komik 'PKK' açıklaması

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Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye verdiği destekle büyük tepki çeken ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin PKK'yı terör örgütü saydığını ve örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını ileri sürdü.

Irak hükümeti ile yapılan görüşmelere de değinen Silliman, görüşmelerin, örgütün Irak'tan çıkartılarak Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının engellenmesini hedeflediğini iddia etti.

Silliman, ABD'nin eğitim, teçhizat ve istihbarat konusunda Irak güçlerine desteğine devam ettiğini aktardı.