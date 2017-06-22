İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Katar açıklaması: Anlıyoruz ki Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a sunulmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını söyledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:03
ABD'den Katar açıklaması: Anlıyoruz ki Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn...

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfez ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlık bağlamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını anlıyoruz. Umuyoruz ki bu liste mantıklı ve üzerinde harekete geçmeye müsaittir ve kısa zaman içinde Katar'a sunulur. Kuveyt'in arabuluculuk çabalarını da destekliyor ve bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."

"AMAÇ TERÖRİZM Mİ?"

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Tillerson ise, Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise dünkü basın brifinginde, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmadıkları için ABD'nin "şaşırdığını" belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:03
  1. abd
  2. katar
  3. TİLLERSON
  4. Tillerson
  • 145314531 sa önce
    Amerika yine elini ovuşturuyor. Paranın ayağını yaptı yine. Çok heyecanlandı.
  • AC.AC.2 sa önce
    Amerika keyfinden dört köşe. Müslümanlar birbirine düştükçe hangisine ne kadar para cezası kesip cebini dolduracağını şaşırıyor. Allahım sen müsşümanlara akıl fikir feraset ver.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
  3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
  4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
  5. Türk askeri Katar'a gidiyor
  6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
  7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
  8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
  9. Esed askerleri Esir alındı...
  10. Türk tankları bugün o noktada..
  11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
  12. PKK'ya EYP'li saldırı
  13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
  14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
  15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
  16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
  17. Gül: Hükümetimiz olarak…
  18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
  19. Günün âyet ve hadisi
  20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
ABD’de uçaklar kalkamıyor!
ABD’de uçaklar kalkamıyor!