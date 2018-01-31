Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den Katar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:07
ABD'den Katar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah’nın katıldığı ABD ve Katar arasındaki üst düzey toplantı sonrasında konuştu.

Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.

Taraflara gerginliği sona erdirme çağrısında bulunan Tillerson, "Taraflara olumsuz söylemi düşürmesi ve tansiyonu daha da gerecek tutumlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"KATAR DEVLETİ VE HALKI HAKSIZ VE İLLEGAL BİR ŞEKİLDE BLOKAJA UĞRADI"

ABD Savunma Bakanı Mattis de Körfez bölgesinde sükunetin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, "Bu bölgede kurulacak bir fikir birliği önemlidir." dedi.

Mattis, "Birleşik bir Körfez İşbirliği Konseyi terörle mücadele başta olmak üzere bizim de farklı birçok noktada gücümüzü arttırmamızı sağlar. Özellikle de DEAŞ'ı yenmek önemli ve İran bölgede habis çalışmalarını devam ettiriyor." şeklinde konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise yaptığı konuşmada, Tillerson ve Mattis'e kendilerine karşı blokaj uygulayan ülkelere karşı bir pozisyon aldıkları için teşekkür etti.

El Sani, "Katar Devleti ve halkı haksız ve illegal bir şekilde blokaja uğradı. Bu süreç bölgede istikrarın sağlanmasını sabote etmiştir. (Tillerson ve Mattis) Bu süreçte aldıkları rolden dolayı kendilerine teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah da ileriki yıllarda ABD ve Katar arasındaki askeri iş birliğinin daha da artacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:07
  1. ABD
  2. Katar
  3. Katar Savunma Bakanı Al-Attiyah
  4. ABD Savunma Bakanı Mattis
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    1. Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    2. Galatasaray'da bir ayrılık daha
    3. Siyonistler kan dökmeye başladı
    4. Fransa'da daha önce görülmemiş grev
    5. ABD'den Katar açıklaması
    6. İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a..
    7. ''ABD'nin verdiği hiçbir planı kabul..
    8. Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya..
    9. Terör yandaşları camilere saldırdı
    10. Deneme sürüşü faciayla son buldu!
    11. Terör örgütü PKK'dan Afrin'den yeni..
    12. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine..
    13. Sözde bayram diye sokaklara böyle..
    14. Saraybosna ile Belgrad için düğmeye..
    15. O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı..
    16. UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi..
    17. ''Türklerin Avrupa'ya gaz sağlaması..
    18. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması..
    19. Belçika 'en karanlık' dönemlerinden..
    20. Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu..
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!