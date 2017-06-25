ABD'den Katar açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerini incelemeye başladığını bildirdi.

Tillerson konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Katar'ın "dikkatli bir şekilde" talepleri incelemeye başladığını belirtti.

"Bazı maddelerin Katar'ın yerine getirmesi için çok zor olacağını" vurgulayan Tillerson, tarafların çözüm için diyalog içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

Tillerson, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Verimli bir adım atmak için ülkelerin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Müttefiklerimizin teröre karşı ortak bir şekilde mücadele etmeleri durumunda daha güçlü olacaklarına inanıyoruz. Her ülkenin bu sürece katacağı şeyler olacaktır. Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır. ABD taraflarla yakın ilişki içerisinde olmaya devam edecek ve Kuveyt Emiri'nin ara buluculuğunu destekleyecektir."