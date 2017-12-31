ABD'den kaosa destek

ABD Başkanı Donald Trump, “Rejimin yolsuzluklarından ve ulusun servetini yurtdışındaki terör faaliyetlerini desteklemek için harcamasından sıkılan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarına dair birçok haber var. İran hükümeti insanların kendini ifade etme hakkı da dahil tüm haklarına saygı duymalıdır. Tüm dünya izliyor!” diye yazarken #IranProtests hashtagini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü Bahram Ghasemi, Trump’ı ‘düzenbazlık’ ve ‘fırsatçılık'la suçladı.

''TAKİP EDİYORUZ''

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise İran’daki yönetim karşıtı gösterileri yakından takip ettiklerini belirtirken, “İran’ın liderleri, zengin tarihi, kültürü olan varlıklı bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden ekonomisi bitmiş dolandırıcı bir ülkeye çevirdi. Başkan Trump’ın da söylediği gibi İran liderlerinden en çok zarar görenler İran halkıdır. ABD barışçıl göstericilerin tutuklanmasını sert bir şekilde kınıyor. Bütün ülkelere İran halkını ve onların temel haklarını alma ve yolsuzluğa son verme çabalarını açık bir şekilde desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesini yaptı.