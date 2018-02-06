ABD'den itiraf gibi karar! Hezimete uğradılar

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'da Taliban'ın kontrol bölgeleri ve Afgan güvenlik güçlerinin performansı ile alakalı kilit bilgileri SIGAR adlı ABD ordusuna bağlı kuruluş aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmayı ve Afganistan'a dair kontrol durumuna dair kapsamlı verileri yayınlamayı durdurdu. Durdurma kararı, Taliban'ın 2002 yılında ABD karşısında çekildikten sonra geçen 15 yıldan uzun sürede en fazla toprağı kontrol ettiği bir düzlemde geldi.



KONTROL DURUMU ARTIK PAYLAŞILMAYACAK



SIGAR, 30 Ocak'ta Kongre'ye yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'ndan ilçelerde yaşayan nüfus, ülkenin Taliban tarafından kontrol edilme oranı gibi meseslelere dair bilgileri artık kamuyla paylaşmama talimatı aldığını ifade etti. Kuruluş, Savunma Bakanlığı'nın niçin böylesi bir karar aldığını açıklamadı. Bir süredir kuruluş vasıtasıyla ülkede toprak ve nüfus kontrolüne dair veriler yayınlanıyordu.



"ÇABALAR BOŞA MI GİDİYOR?"



SIGAR, raporlar yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren hükümet tarafından kontrol edilen ilçelerin sayısının azaldığını, Taliban tarafından kontrol edilenlerin sayısının ise arttığını, bunun da söz konusu raporların kamudan gizli tutulması gerektiğine dair düşüncelere ağırlık kazandırdığını ifade etti. Zira ABD'nin ülkedeki çabalarının boşa gittiği algısı, ABD hükümeti ve ordusunun üzerinde Afganistan konusunda ciddi bir kamuoyu baskısı oluşmasına neden oluyor. Kuruluşun geçtiğimiz yılın Ekim ayında yayınladığı son raporda Kabil hükümetinin bölgeleri elinde tutma kabiliyetinin azaldığına ve Taliban'ın yeni bölgeleri kontrol altına aldığına yer verilmişti.



UMUTSUZLAŞAN DURUM GİZLENMEK İSTENİYO



Afganistan temelinde Güney Asya politikasının nasıl seyredeceği bir süredir ABD yönetiminin gündeminde. Yaygın görüşe göre ABD, en uzun dış savaşı haline gelen Afganistan'da, imajını zedelemeyecek bir çıkış yolu arıyor.

Pentagon, Kabil hükümeti ve müttefik güçlerin Afganistan'ın yüzde 60'ını kontrol ettiğini açıklamıştı. BBC'nin yayınladığı rapora göre ise Taliban Afganistan'ın yüzde 70'inde hakim.

Kaynak: Mepa News