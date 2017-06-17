ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına uyarı!

ABD İstanbul Konsolosluğu, internet sitesine geç saatlerde girdiği uyarı mesajında İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını olası bir terör saldırısına karşı uyardı.

SOKAK İSMİ VERDİLER

Uyarıda, Türk güvenlik güçlerinin Mecidiyeköy civarında, özellikle de Şişli Ağaoğlu sokak’ta yoğun şekilde güvenlik önlemi almakta olduğu, bu nedenle Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olması gerektiği ifade edildi.