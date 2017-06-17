ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına uyarı!
ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını olası bir terör tehdidine karşı uyardı.17 Haziran 2017 Cumartesi 10:23
ABD İstanbul Konsolosluğu, internet sitesine geç saatlerde girdiği uyarı mesajında İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını olası bir terör saldırısına karşı uyardı.
SOKAK İSMİ VERDİLER
Uyarıda, Türk güvenlik güçlerinin Mecidiyeköy civarında, özellikle de Şişli Ağaoğlu sokak’ta yoğun şekilde güvenlik önlemi almakta olduğu, bu nedenle Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olması gerektiği ifade edildi.