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ABD'den İsrail'e şaşırtan uyarı: Barışa engel

Bakanlık sözcüsü Nauert, İsrail'in son aldığı yeni yerleşim inşası kararını eleştirerek 'barışa engel' olacağını savundu.

07 Temmuz 2017 Cuma 17:44
ABD'den İsrail'e şaşırtan uyarı: Barışa engel

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

"BARIŞ SÜRECİNİN YOLUNA ÇIKMAKTADIR"

İsrail'in kararını doğru bulmadıklarını anlatan Nauert, "Başkan'ın (Donald Trump) bu konudaki tavrı çok net ve mesajımız değişmedi. Sınırlanmamış şekilde yerleşim yerlerinin inşasının devam etmesi, barış sürecinin yoluna çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu konudaki pozisyonunu soran bir basın mensubuna Nauert, "Bu yeni yerleşim inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Sözcü, ABD'nin İsrail-Filistin sorununda nihai anlamda barış istediğine dikkati çekerek, bunun ülkesi tarafından derinlemesine ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin, üç Yahudi yerleşim biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 17:44
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  • Galip BarutGalip Barut50 dk önce
    Şeytanin pic leri birtaraftan desteklerler sizr itimat yik namertler
  • ferhatferhat55 dk önce
    İki ileri bir geri tiyatro oynuyorlar. Siyonistler akılları sıra müslümanları oyaliyor
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