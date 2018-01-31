ABD'de, İsrail'i boykotu yasaklayan yasa askıya alındı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinden (ACLU) Yargıç Crabtree'nin kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Buna göre Crabtree, Kansas'ta "İsrail'i boykot etmeyeceğini garanti etmediği için ihaleyi kaybeden" Esther Koontz adlı kişiyi haklı buldu. Bu kararla yargıç, bir kişinin "İsrail'i boykot etmeyeceğini garanti etmesinin" yasal bir zorunluluk sayılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kansas eyaletinde halihazırda geçerli olan yasaya göre kamu kurumlarından ihale almak isteyen firmaların ve kişilerin "İsrail'e karşı herhangi bir boykot eylemine katılmayacağını" garanti etmesi bekleniyor ve bu yasaya uymayanların ihale alabilmelerinin önü kapanıyordu.

"DİĞER EYALETLERE DE ÖRNEK OLSUN"

Crabtree'nin söz konusu kararının ülke genelindeki başka eyaletlere de örnek olması gerektiğini kaydeden ACLU yetkilileri, İsrail'i boykot konusunun fikir ve ifade özgürlüğüne aykırı şekilde yasal bir zeminde ele alındığını savunuyor.

ABD'de Yüksek Mahkemenin 1982 yılındaki bir kararına göre anayasanın 1. maddesi "boykot hakkını" koruma altına alıyor.

ABD'de başta Teksas olmak üzere bazı eyaletlerde İsrail'in boykot edilmesini yasaklayan yasalar kabul edilmiş, Harvey Kasırgası sonrasında acil yardım malzemeleriyle ilgili düzenlenen kamu ihalelerinde de aynı şartın aranması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

(AA)