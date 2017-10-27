Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Temsilciler Meclisi, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısını onayladı.

27 Ekim 2017 Cuma 11:46
ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde İran'la ilgili yeni bir yasa tasarısı geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı "yeni İran stratejisine" uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlattı.

Uzun menzilli füze programı hedefte

Temsilciler Meclisinde 2'ye karşı 423 oyla kabul edilen yasa tasarısı, İran'la nükleer anlaşmaya aykırı olmamak kaydıyla Tahran'ın uzun menzilli füze çalışmalarını engellemeye yönelik yeni yaptırımlar getiriyor.

İran'ın füze programına destek olan kişi ve kurumlara yaptırımlar öngören tasarıya, Cumhuriyetçi vekiller Ed Royce ve Eliot Engel'ın öncülük ettiği belirtildi.
ABD Senatosunda da kabul edilmesi beklenen söz konusu tasarının Trump'ın imzasının ardından yasalaşacağı bildirildi.

Hizbullah'ı hedef alan tasarılar kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi dün de İran destekli Hizbullah örgütüne finansal ve askeri destek veren kişileri ve hükümetleri hedef alan yeni yaptırım paketini oy birliğiyle kabul etmişti.

Buna göre, Hizbullah'a finansal ve askeri anlamda destek olan kişi ve hükümetlerin yaptırım listesine girmesinin önü açılmış, Hizbullah'ın bazı bölgelerde sivilleri "insan kalkanı" olarak kullanması kınanmış, ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıması çağrısı yapılmıştı

Temsilciler Meclisi, yaklaşık 6 aylık bir sürecin ardından ilk kez doğrudan Hizbullah'ı ve dolayısıyla İran'ı da hedef alan yaptırımları kabul etmiş oldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:46
  1. ABD
  2. HİZBULLAH
  3. TAHRAN
  4. DONALD TRUMP
  5. İRAN
  6. AVRUPA BİRLİĞİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
    3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
    4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
    5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
    6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
    7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
    8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
    9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
    10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
    11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
    12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
    13. Irak'ta ateşkes kararı
    14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
    16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
    17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
    18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
    19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
    20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler