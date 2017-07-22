ABD'den İran'a ültimatom: Serbest bırakın!
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ülkede bulunan ABD'li mahkumların derhal serbest bırakılması ve ülkelerine gönderilmesi talebiyle ültimatom yayınladı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:06
Açıklamada, bahsi geçen taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, Beyaz Saray yönetiminin İran'a karşı 'yeni ve ciddi sonuçlar' meydana getirebilecek adımlar atacağı belirtildi. Washington, İran'da tutuklu bulunan ABD'li mahkumların haksız bir şekilde rehin tutulduğunu savunuyor
Trump'ın açıklamasında "Neredeyse 40 yıldır, İran tutuklamaları ve rehine almayı bir devlet politikası aracı olarak kullandı, bu pratik günümüzde de sürüyor" ifadeleri kullanıldı.