ABD'den İran'a ültimatom: Serbest bırakın!

Açıklamada, bahsi geçen taleplerin yerine getirilmemesi durumunda, Beyaz Saray yönetiminin İran'a karşı 'yeni ve ciddi sonuçlar' meydana getirebilecek adımlar atacağı belirtildi. Washington, İran'da tutuklu bulunan ABD'li mahkumların haksız bir şekilde rehin tutulduğunu savunuyor

Trump'ın açıklamasında "Neredeyse 40 yıldır, İran tutuklamaları ve rehine almayı bir devlet politikası aracı olarak kullandı, bu pratik günümüzde de sürüyor" ifadeleri kullanıldı.