ABD'den İran'a karşı görülmemiş eşkıyalık!

ABD, İran merkezli Alavi Foundation adlı vakfın hissedarı olduğu 36 katlı gökdelene el koymaya hazırlanıyor. New York’ta mahkeme jürisi, New York 5. Cadde’de bulunan gökdelenden sağlanan milyonlarca doların Bank Melli aracılığıyla İran’a aktarıldığına hükmetti. Karar, ‘terör bağlantılı’ en büyük el koyma işlemi olarak anılıyor. Gökdelenin yüzde 60’ının Alavi Foundation’a ait olduğu ve söz konusu kuruluşun ABD’nin İran’a yaptırımlarını deldiği ileri sürüldü. 2008’de açılan dava ABD hükümeti lehine sonuçlansa da bu zamana kadar temyizdeydi.

ABD’LİLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Öte yandan Alavi Foundation’ın, İran kontrollü bankanın gökdelende yüzde 40 hissesi bulunan Assa Corporation’la olan ortaklığı aracılığıyla kara para akladığı da iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya’nın haberine göre binanın satışından gelecek paradan, 1983’te Beyrut’ta ABD deniz piyadalerine yönelik kışla bombalaması ve 1996’da Suudi Arabistan’da Huber Kuleleri’nde koalisyon güçlerine düzenlenen saldırının kurbanları faydalanacak. Tahran, saldırılarla bağlantısı olduğunu reddediyor.

Beyrut kışla bombalaması

1983 yılında Lübnan iç savaşı sırasında Hıristiyanlar ile Dürziler arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan askerleri iki ateş arasında kalmıştı. Hükümet, ABD’den acil yardım isteyince 200 ABD deniz piyadesi Lübnan Havaalanı'na konuşlandırılmıştı. 23 Ekim’de ise havalimanına kargo taşıyan bir kamyon görüntüsünde 5 bin 400 kilogram patlayıcı yüklü bir kamyonet, dur ikazlarına uymadan ABD deniz piyadelerinin kaldığı binanın içerisine dalmıştı. Bina tamamen çökerken 241 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 60 kişi ise yaralanmıştı.

EL-HUBER KULELERİ SALDIRISI

1996’da Huber Kuleleri’ne yapılan bombalı saldırıda 19 ABD askeri ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Saldırının baş şüphelisinin ise Beyrut’ta yakalandığı duyurulmuştu. Suudi Arabistan ve ABD, saldırının İran ve Hizbullah tarafından yapıldığını iddia ederken, İran ve Hizbullah saldırıyı üstlenmeyerek El Kaide veya Suudi Arabistan içindeki ABD karşıtı gruplara işaret etmişti.