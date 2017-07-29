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ABD'den İran için yeni yaptırım kararı

ABD balistik füze denemesi yapan İran'a yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
ABD'den İran için yeni yaptırım kararı

ABD hükümeti, İran'ın uluslararası balistik füze programını destekleyen Shahid Hemmat Endüstri Grubu'yla ilişkili 6 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını dün fırlatılan "Simorgh Uzay Aracı"nın etkisiyle genişletme kararı aldığı bildirildi. Buna göre, İran'ın balistik füze programı için kilit rol oynayan Shahid Hemmat Endüstri Grubu'nun kontrolündeki şu kuruluşlar yaptırım listesine eklendi:

"Shahid Karimi Industries, Shahid Rastegar Industries, Shahid Cheraghi Industries, Shahid Varamini Industries, Shahid Kalhor Industries ve Amir Al Mo'Menin Industries."

'ABD İRAN'I HEDEF ALMAYA DEVAM EDECEK'

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD yönetimi, İran'ın balistik füze programına ilişkin faaliyetlerini, provakatif bir uzay aracı fırlatması olsun, tehlikeli balistik füze geliştirmek olsun ya da geçen hafta olduğu gibi Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan füze saldırılarına olası desteği olsun, agresif şekilde hedef almaya devam edecek" dedi.

ABD Kongresi, dün yapılan oylamada, İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini kabul etmişti.

ABD'nin yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların ülkedeki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların "kara" listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
  1. ABD Başkanı Donald Trump
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