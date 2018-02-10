ABD'den hava saldrısı
Tahriki Taliban Pakistan Grubunun Emir Naibi Secna Mesud’un Afganistan Pakistan sınırındaki bölgede ABD hava saldırısıyla öldürüldüğü bildirildi.10 Şubat 2018 Cumartesi 18:21
Bölgede yayın yapan kaynaklar tarafından rapor edilen haber, Tahriki Taliban Pakistan Grubu ve/veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından henüz doğrulanmadı.
Yerel kaynaklar saldırıda Secna Mesud’un, yeğeni İsmail Mesud’un ve iki korumasının hayatını kaybettiğini söyledi.
Olay, Kuzey Veziristan’da yaşandı. The Express Tribune ise Secna Mesud’un Afganistan’daki Paktika Vilayetinde yer alan Birmil ilçesinde öldürüldüğünü yazdı.
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