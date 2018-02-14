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ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasının ardından Dolar/TL 3,81'i aştı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:10
ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...

ABD'de enflasyon, beklentileri aştı. Analistlerin yıllık bazda yüzde 1,9 oranında beklediği ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı, yüzde 2,1 oranında gerçekleşti.

Aylık enflasyon ise ocakta yüzde 0,5 oranında artarken, beklentiler yüzde 0,3, önceki veri ise yüzde 0,1 seviyesindeydi.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta, beklentiye paralel olarak aylık yüzde 0,3 yükseliş gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 seviyesindeydi. Yıllık artış ise önceki ay olduğu gibi yüzde 1,8 oranında gerçekleşti. 

Perakende satışlar yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki ay bu oran yüzde 0,4'tü.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel saatlik kazançlar yüzde 0,8 arttı. Önceki veri yüzde 0,4'tü.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:10
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • termin13805979termin1380597918 dk önce
    dışa bağımlılığını azalt... üretimi ,, ihracatını arttır. uluslararası düzeye getir...teknolojiye ağırlık ver iç ve dış piyasada dolar yerine TL kullan... dolar 1000 de olsa etkilenmezsin...
  • metinmetin27 dk önce
    üstelikte en cok orclari olan ülke abd...karsilik para basan ülke yine abd
  • IkraIkra41 dk önce
    Dolara bagimliliktan kurtulmak icin ne yapilmasi gerekiyorsa yapilmalidir..ekonomik bagimsizlik elde edilmedigi muddetce yada kuresel bazda dolarin etkisinden siyrilamadigin muddetce sahada kazanilanin hukmu kalmaz..buyuk ulke olamazsin..
  • raufrauf1 sa önce
    la abd de enflasyon düşer dolar yükselir . enflasyon yükselir yine dolar yükselir ne biçim ekonomileri var anlamadık gitti
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