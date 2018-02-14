ABD'den haber geldi! Dolar dakikalar içinde...

ABD'de enflasyon, beklentileri aştı. Analistlerin yıllık bazda yüzde 1,9 oranında beklediği ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı, yüzde 2,1 oranında gerçekleşti.

Aylık enflasyon ise ocakta yüzde 0,5 oranında artarken, beklentiler yüzde 0,3, önceki veri ise yüzde 0,1 seviyesindeydi.

Ülkede çekirdek TÜFE ocakta, beklentiye paralel olarak aylık yüzde 0,3 yükseliş gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 seviyesindeydi. Yıllık artış ise önceki ay olduğu gibi yüzde 1,8 oranında gerçekleşti.

Perakende satışlar yüzde 0,3 azaldı. Bir önceki ay bu oran yüzde 0,4'tü.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre reel saatlik kazançlar yüzde 0,8 arttı. Önceki veri yüzde 0,4'tü.