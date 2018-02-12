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ABD, YPG'li teröristlerin Afrin'e kaydığını kabul etti

Terör destekçisi ABD'nin Savunma Bakanı Jim Mattis,SDG adını kullanan PYD/PKK'lı teröristlerin bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e gittiğini kabul etti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:03
ABD, YPG'li teröristlerin Afrin'e kaydığını kabul etti

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ’la mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

DEAŞ’a karşı mücadelenin Suriye’de devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD/PKK’nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin’deki operasyonlar sebebiyle “dikkatlerinin dağıldığını” ve Afrin’e kaydığını belirtti.

Mattis şunları kaydetti:

SKANDAL SÖZLER: "AFRİN SALDIRI ALTINDA"

“Ayrıca şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı.”

"TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE SİLAHLI AYAKLANMA..."

Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz." dedi.

RESMEN AÇIKLADILAR

Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 07:03
  1. ABD
  2. YPG
  3. Jim Mattis
  4. Afrin

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp21 dk önce
    Yahu bu haberleri devlet adamlarımız görmüyor mu ? Her halde görüyorlar ; inşallah gerekeni yapıyorlar ; 40 gün 1 gün inşallah ABD yi de AB yi de sokağa atarlar ; bir de İslam Teşkilatı geliştirilmeli . . . faredir . . . dev olmalı . . . ve ola bilir de . . .ancak evvela Müslüman olmamız gerek . . . o da bir gün inşallah .
  • oguzoguz45 dk önce
    Zerre kadar inkar etmiyorsunuz tabi ki çünkü sizin eseriniz
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