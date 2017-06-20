ABD'den flaş YPG açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun en üst düzeyinden, Türkiye açıklaması geldi. Amerikan Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Türk mevkidaşı Fikri Işık'ın önümüzdeki hafta bir araya geleceğini söyledi.

Amerikan Genel Kurmay Başkanı Dunford'a, basınla bir araya geldiği toplantıda, terör örgütü PYD'nin silahlı kolu YPG'ye sağlanan silahlar ve Türkiye'nin tepkisi soruldu. NATO müttefiki Türkiye'nin kendileri için önemli olduğunu belirten Dunford, Amerikan ve Türk Savunma Bakanlarının önümüzdeki hafta Avrupa'da görüşeceklerini duyurdu.

Ankara ile yakın irtibat halinde olduklarını belirten Amerikan Genel Kurmay Başkanı, Savunma Bakanlarının görüşmesinde, YPG'ye sağlanan silahlar hakkında bilgi verileceğini belirtti. Söz konusu silahların yalnızca Rakka'da kullanılacağını ifade eden Dunford, silahların türlerinin de Türkiye'ye bildirildiğini sözlerine ekledi.