ABD, Ürdün ve Kuveyt için uyguladığı yasağı kaldırdı!

ABD, Türk Hava Yolları (THY) ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Havayolları'nın ardından Kuveyt ve Ürdün'den ABD'ye yapılan uçuşlarda uygulanan 'kabinde elektronik cihaz yasağı'nı kaldırdı.

Ürdün Kraliyet Havayolları'ndan yapılan açıklamada " 9 Temmuz 2017'den itibaren Amman'daki Kraliçe Aliye Havalimanı'ndan ABD'ye yapılan uçuşlarımızda elektronik cihaz yasağı kaldırıldı" ifadesi kullanıldı.

​Kuveyt Havayolları da benzer bir açıklama yaptı.

Havayolu şirketi "Artık Kuveyt'ten ABD'nin New York kentindeki JFK Havalimanı'na uçan yolcularımız tüm kişisel elektronik cihazlarını kullanabilecek" dedi.

​Kuveyt Havayolları yasağın, ABD'li yetkililerin havalimanında New York'a yapılan uçuşlardaki yeni güvenlik önlemlerini incelemesinin ardından kaldırıldığını da vurguladı.

TÜRKİYE'DEKİ YASAK DA KALDIRILMIŞTI

ABD, mart ayında Türkiye ve Orta Doğu'daki 10 ayrı kentten ABD'ye yapılan uçuşlarda, yolcuların elektronik cihazlarını yanlarına almalarını yasaklamıştı.

Ay başında THY ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai merkezli Emirates Hava Yolları, ABD'ye giden uçaklarında elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığını açıklamıştı.

28 Haziran'da ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise ABD'ye yapılan uçuşlarda yeni düzenlemelere gidildiğini açıklamış, havayolları şirketlerinin bomba eğitimi alan köpek bulundurması ve sahip oldukları güvenlik teknolojilerini güncellendirmesi zorunluluğu getirmişti. Düzenlemenin 105 ülkedeki 208 havalimanında uygulanacağı ve günlük olarak 2 bin uçuş ile 300 binden fazla yolcuyu etkileyeceği belirtilmişti.

'Kabinde elektronik cihaz yasağı'nın Suudi Arabistan Havayolları ve Fas Kraliyet Havayolları için de 19 Temmuz'da kaldırılması bekleniyor.