ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, dün Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi 50 dakika sürdü.

ABD TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDA

NATO Karargahı'ndaki görüşme sonrası bugün açıklama yayımlayan Pentagon, "ABD PKKile mücadelede ve tüm terör tehditlerine karşı Türkiye'nin yanında durmaya devam edecek" mesajı verdi.

MATTİS'TEN DAEŞ ÇAĞRISI

Mattis'in görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi için DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

TİLLERSON BU AKŞAM ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’u bu akşam kabul etmesi bekleniyor. ABD’li bakan yarın da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.