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ABD'den flaş Türkiye açıklaması

ABD'li sözcü Nauert, 'Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz.' dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 00:02
ABD'den flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz." dedi.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye güney sınırlarına asker yığıyor, Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırıdan endişe duyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Nauert, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaptı. Nauert, şöyle devam etti:

TÜRKİYE'NİN HAKLI KAYGILARI VAR

"ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Bölgesel kaygıları var. PKK bir terör organizasyonudur ve yaptıkları saldırıları kınıyoruz."

CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM

Nauert, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırısından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Bu farazi bir sorudur ve buna cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 00:02
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