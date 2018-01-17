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ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, yaptığı açıklamada, 'Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli' dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 23:02
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada, "Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli" dedi.

Tillerson şunları söyledi:

Suriye'de DAEŞ tamamen yok edilene ve yenilgiye uğratılıncaya kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz.

2011'de Irak'ta yaptığımız hatayı yapıp DAEŞ ya da başka terör örgütlerinin hayat bulmasına izin vermeyeceğiz.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız.

Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 23:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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