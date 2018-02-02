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ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması: Askeri operasyona hazırız

Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Suriye rejimine karşı, kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için gerektiği takdirde, tekrar askeri operasyon yapmaya hazır olduğunu söyledi.

02 Şubat 2018 Cuma 01:14
ABD'den flaş 'Suriye' açıklaması: Askeri operasyona hazırız

ABD, geçen yıl Nisan ayında İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal saldırının ardından Humus'ta rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

Suriye lideri Beşar Esed'e bağlı güçlerin zaman zaman az miktarda kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Gizlilik kaydıyla konuşan yetkililerden biri, "Uluslararası toplum Esed'e baskı kurmak için hızla harekete geçmezse, Suriye'nin kimyasal silahları, Suriye'nin ötesine ve hatta ABD'ye bile yayılabilir" iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 01:14
  1. Han Şeyhun
  2. kimyasal saldırı
  3. Humus
  4. ABD
  5. Şayrat Askeri Üssü
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