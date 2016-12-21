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ABD'den flaş PKK açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, PKK'nın Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını söyledi.

ABD'den flaş PKK açıklaması: Üzüntü duyuyoruz
Eklenme: 21 Aralık 2016, 23:33
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin PKK'yı terör örgütü saydığını ve örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını belirtti.

"PKK'YI IRAK'TAN ÇIKARTACAĞIZ"

Irak hükümeti ile yapılan görüşmelere de değinen Silliman, görüşmelerin, örgütün Irak'tan çıkartılarak Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının engellenmesini hedeflediğini kaydetti.

Silliman, ABD'nin eğitim, teçhizat ve istihbarat konusunda Irak güçlerine desteğine devam ettiğini aktardı.

 
EtiketlerAmerika Birleşik DevletleriDouglas Silliman
HABER YORUMLARI
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Akci

Yaw siz dokunmayın yardım etmeyin kalleşlik yapmayın türkiye halleder kancik abd

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remzi marangoz

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hain  iki yüzlü katil  ülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlar

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Emin

Pentagono bölgeyi kaos altında tutmaya kararlı pkk yı bitirirler deaşı hortlatır ona desteği keser başka bir örgüt çıkarırlar akıllı olmak gerek bunlara güven olmaz ama ABD ateşle oynamaya başladı Ruslarınintikamı büyük olur öyle ver demezler fetöyü artık bu topraklardan gidicisin ABD herkes senin ne kahbe analı bir çoçuk olduğunu anladı

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Abdullah kemikkıran

Bu şerefsizler aklımızla resmen alay ediyor.Küfür tek millettir diyor Yüce Allah.50 yıldır düşmanlarımıza hertürlü desteği veriyorlar.Ardından utanmadan sıkılmadan gözümüzün içine baka baka pkk ya karşıyız ama pyd ye dostuz. Allah sizi kahretsin.

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yasin yigit

Abd gercekten salak mi bizi mi salak zannediyor anlamadim. Iraktaki pkk dan rahatsiz,Suriyede ki Pyd den memnun.Irakta Pkk dedigi Barzani mi?yada Suriyede ki pyd pkk dan bagimsiz mi?Turkiyeye akli sira adim attigini gosteriyor ama bu kafayla giderse kosarak gelse Turkiye kaale almiycak sonrada cia gibi ozur diler Reisde "ozrunude al git" demesin.

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B

Stinger füzelerini cömertçe verirken gayet mutluydu bu şeytanlar

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