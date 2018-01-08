Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den flaş Pakistan kararı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Pakistan'a askeri operasyonlar karşılığında yapılacak olan 900 milyon dolarlık yardımın askıya aldığını duyurdu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
ABD'den flaş Pakistan kararı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "2017 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a 900 milyon dolar ayrılması öngörüyordu. Bu miktar durduruldu. Pakistan'ın peşinde olduğumuz terörist ve militan gruplara karşı ciddi adımlara atacağını ummaya devam ettiğimizden bu miktar iptal edilmedi veya tekrar programlanmadı." ifadelerini kullandı.

Kesintinin kalıcı olmadığını ifade eden Manning, güvenlik destek fonunun sadece dondurulduğunu kaydetti.

2016 mali yılı bütçesi kapsamında 540 milyon doların mart ayında Pakistan'a verildiğini ifade eden Manning, 2017 mali yılı bütçesi kapsamında iki yıllık olarak planlanan yardımların durumunun da bu mali yılın sonu olan ekim ayına kadar değerlendirileceğini ifade etti.

'BEKLENTİLERİMİZ AÇIKTIR'

Manning, şöyle devam etti:

"Beklentilerimiz açıktır. Taliban ve Hakani grubu liderlerinin ve saldırı planlayıcılarının artık Pakistan topraklarında kalmaması ve oradan saldırı düzenleyememesi gerekir. ABD bu amaçla Pakistan'a atacağı somut adımları iletti. Fark gözetmeksizin tüm terör gruplarına karşı Pakistan ile çalışmaya hazırız."

Pakistan hükümeti ile bu konuyu görüşmeye devam edeceklerini ifade eden Manning, 2018 mali yılı bütçesi kapsamında gelecek iki yıl için ayrılan miktarın da konunun çözülmemesi durumunda askıya alınacağını ifade etti.

ABD'nin bütçe içerisinde Koalisyon Destek Fonu'ndan ayırdığı 900 milyon doların 400 milyon doları Savunma Bakanı'nın yetkisindeyken 500 milyon doları ise bütçe kapsamında başkanın yetkisiyle veriliyor.

İki yıllık değerlendirme sürecine tabi olan yardımın 500 milyon dolarlık kısmı genel bütçenin onayı ile Pakistan'a verilecekti. Geriye kalan 400 milyon dolar ise Savunma Bakanı'nın onayı kapsamında verilebilecekti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 21:50
  1. Pakistan
  2. ABD
  3. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş Pakistan kararı!
    1. ABD'den flaş Pakistan kararı!
    2. İran'dan kritik açıklama: ABD..
    3. Kaymakamın evli kadınla görüntüsü özel..
    4. Ve Barcelona Arda'yı gönderdi!
    5. Avusturya'dan Türkiye'ye kritik telefon!
    6. ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    7. Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...
    8. Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar..
    9. Terör örgütü YRK'dan İran'daki..
    10. Kayserispor'dan kötü prova!
    11. Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    12. Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi..
    13. Kocaman: Transfer isteriz ama...
    14. Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'
    15. Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini..
    16. Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni..
    17. SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine..
    18. Tunceli’de terör örgütüne darbe
    19. ‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi
    20. 2018 de Yeni Trend Mobilyalar
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...