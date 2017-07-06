ABD'den flaş Kıbrıs çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, İsviçre'de devam eden Kıbrıs görüşmeleri sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i telefonla aradı.

Pence liderle yaptığı görüşmesinde Kıbrıs için birlik çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de telefonda görüşerek, İsviçre'de devam eden Kıbrıs müzakerelerinden olumlu netice çıkması yönündeki ümitlerini paylaştı.

Beyaz Saray, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansının önemi konusunda Pence ile Mogherini'nin hem fikir oldukları belirtildi.

Açıklmada "Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin, tüm Kıbrıs halkının yararına olacak iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs'ı yeniden birleştiren bir anlaşma üzerinde mutabakata varacakları umut ediliyor" ifadesi yer aldı.