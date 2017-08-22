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ABD’den flaş karar… Tüm operasyonlar dururuldu!

ABD Deniz Kuvvetleri, John McCain adlı savaş gemisinin yaptığı kazanın ardından dünya genelindeki tüm deniz operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

22 Ağustos 2017 Salı 01:04
ABD’den flaş karar… Tüm operasyonlar dururuldu!

Singapur limanına yaklaşmaya çalışırken belirlenemeyen bir sebeple Liberya bandıralı bir petrol gemisiyle çarpışan ABD savaş gemisi John McCain, ABD'de şok etkisi oluşturdu.

10 ABD'li denizcinin kaybolduğu, 5'inin ise yaralandığı kazanın ardından ABD'den flaş bir açıklama geldi.

TÜM DÜNYADA DENİZ OPERASYONLARI DURDURULDU

ABD Savunma Bakanı James Mattis, arama kurtarma çalışmalarının ardından kazayla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD Donanmasının Deniz Operasyonları Şefi John Richardson ise yaptığı açıklama ile dünya genelinde ABD'nin tüm deniz operasyonlarının geçici süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 01:04
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