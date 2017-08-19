ABD’den flaş karar… Engellendi!

73 ülkenin dahil olduğu IŞİD'e Karşı Koalisyonun örgütü yok etme planının bir parçası olan operasyon koalisyonun amacına yönelik büyük bir gelişme olarak görülüyor. Koalisyon IŞİDi kendi bölgesinde vurarak, yeni üyeler edinmesini engelleyerek, mali gücünü aaltarak, sosyal medya üzerindeki propagandalırını engelleyerek ve Irakda yer alan kurtarılmış bölgelerde iskitrarı sağlamak gibi yöntemlerle örgüte karşı mücadele veriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Terörist Organizasyonlar Dairesinin belirlediği isimler ise, Ahmad Alkhald, Abu Yahya al-Iraqi, Muhammad al-Isawi, Mubarak Mohammed A Alotaibi, Farah Mohamed Shirdon, Anjem Choudary, El Shafee Elsheikh, Mark John Taylor, Shane Dominic Crawford, Alexanda Amon Kotey, Abdelilah Himich, Basil Hassan, Abdullah Ahmed al-Meshedani, Anas El Abboubi, Abdiqadir Mumin, Mohamed Abrini, Aslan Avgazarovich Byutukaev, Salah Abdeslam, Rustam Aselderov, Emilie Konig, Boubaker Hakim, Maxime Hauchard, Shamil Izmaylov, Nasser Muthana, Sally Jones, Gulmurod Khalimov, Denis Cuspert, Amru al-Absi, Salim Benghalem, Lavdrim Muhaxheri, Abu Mohammed al-Adnani ve brahim Ali al-Badri oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen IŞİD'inhalen aktif kolları ise Libya, Suudi Arabistan, Yemen, Cezayir,Caucasus Emirliği, Horasan ve Sinai Bölgelerinde belirlenirken, Jammaah Anshorut Daulah, Yarmouk Martyrs Brigade, Santoso, Mujahidin Indonesian Timur ve Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi gruplarının da IŞİD ile bağlantılı olduğu duyuruldu.