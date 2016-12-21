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ABD'den flaş itiraf: Liderliği Rusya'ya bıraktık

Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno ülkesinin Ortadoğu’daki liderliği Rusya’ya bıraktığını söyledi.

ABD'den flaş itiraf: Liderliği Rusya'ya bıraktık
Eklenme: 21 Aralık 2016, 22:52
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Fox News kanalına değerlendirmelerde bulunan Odierno, ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘geriden liderlik’ stratejisinin ülkeyi terörle mücadelede pasif bıraktığını savunarak, “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık” dedi.

'GERİDEN LİDERLİK YAPMAYI SEÇTİK'

Obama yönetiminin bölgesel ve yerel güçleri bir araya getirip koalisyonlar kurmak suretiyle dünyaya ‘arka planda liderlik yapma’ stratejisini eleştiren Odierno, terörizme karşı ABD'nin ‘proaktif liderlik yapma zamanının geldiğini’ belirterek şöyle devam etti: "Biz, her nedense, şimdiki yönetim altında geriden liderlik yapmayı seçtik. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmede, kendi politikalarımızda ve hükümetimizin kabiliyetlerini bir araya getirmede agresif olma zamanıdır.” Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikaste uğramasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Odierno, saldırganın kimlerle bağlantılı olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti. Saldırının bölgedeki karmaşıklığı tam olarak yansıttığını ifade eden ABD’li komutan, “Tam da bu nedenle ABD bölgedeki müttefikleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmalı” diye konuştu. Odierno, Kuzey Irak'ta 2003'te Türk askerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren ABD'li komutanlardan bir tanesiydi.

 

 
EtiketlerOdiernoABD Başkanı Barack Obama
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Selo

Herseyin ardinda abd var islam cografyasini karistir sonra geriye cekil yok oyle yagma hesap vereceksiniz. Butun sucu rusyaya atma cabalariniz da hic hos karsilanmiyor. Evet rusya sucludur fakat abd kadar degildir.

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Kaya

Abd bölgenin uzak kıtadan yönetilmiyeceğini anladı ve bölgedeki gücünü israile devrediyor daha doğrusu zaten yahudi siyonis yöneticileri olan abd asıl devletini güçlendiriyor daha 10 gün önce 50 adet F35 savaş uçağını İsraile teslim etti.bölgede kimsede bu uçaklardan yok Türkiyede dahil ve bu uçakların havalanması için pisttede ihtiyaçları yok.şuan israil bölgenin en güçlü askeri gücü haline dönüştürülüyor neden acaba tabiki büyük savas için

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Dadas

Umit ederim. Devlet adamlarimiz rusya dostluguna temkinli bakiyordur. Israil, abd yi suriyeye soktu. Orda muslumanlari kendi teroristleriyle, sehit etti. Sehirleri yerlebir, ettiler. Turkiye haric, tum musluman ulkeler ve turki devleter sustular. Orda rusya daki turk devletleri ninmilletin den olan turkler olduruldu. Arap lar olduruldu, arap devletler ve millet ler sustu. Yani kullum seytan oldular. Seytana hizmet ettiler. Rabbim bunun hesabini gorecek. Orda savas bitmedi. Bitmeyecek. Daha intikam alicilarin en buyugu intikamini almadi. Hersey yuzeysel bakiyoruz. Dun olanlari hemen unutuyoruz. Dun abd yi israile sokan yahudi savasi durdurmak mecburiyetinde, kaldi. Cunku Turkiye nin cesaret edip oraya girecegini hesap etti, ama ihtimalle vermedi. Suan savas devam ederse, Turkiye ile savasmak mecburiyetinde kalabilirler. Daha sonra ne olur, diger uyuyanlari(uyuyan aslanlari demiyorum) uyanacaklarindan korktular. Durup dururken Islam ve turk alemini birlestirmis olacaklardi. Nasil olurda abd p.i.c.lerini olume terkeder.?? Simdi israil abd ye sen cici cocuk rolunu oyna gerisini biz halledecegiz dediler. Israil Basbakaniputini abd ye cagirdi. Abd burda savasamiyor. Cunku onune nato da olan Turkiye var. Turkiye ile abd suan iyi gecinmeli ki, turkiyeyi zapt edelim. Dolayisla, sen acele oraya gir. Turkiye sana kafa tutamaz. Rahat rahat muslumanlari oldu esede yardim rolunu yuklen. 3 gun sonra rusya suriyeye girdi. Oldurebildigi kadar milletimizi ve hesapta mumin kardesimizi katletti. Hesapta neden dedik.? Cunku muslumanlar musluman olamadiki mumin olsun. Abd den çok rusyayi severim. Aleni kafirler aleni dusman..Abd gibi hain munafik alcak iki yuzlu degil. Ama suan abd nin munafikligini ustlendi. Gorevimizi bakalim ne olacak. Sangay a girelim ama sangay bizim agzimiza surulen ACI bal.

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Serhat

Abd bölgede teröristlere destek verdi..... silah verdi abde Almanya terörist devletlerdir

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Ismail

Bu abd nin bittiğinin belgesidir ekonomisi çöktü..

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Gurbetci

Siz inşallah tamamen siliniceksiniz,yardımyaptiginiz yerlere yardim etmekle devam edince.Oyun bozanların en iyisi oyunuzu bozdu ve bozacak inşallah.

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