ABD'den flaş itiraf: Liderliği Rusya'ya bıraktık

Fox News kanalına değerlendirmelerde bulunan Odierno, ABD Başkanı Barack Obama’nın ‘geriden liderlik’ stratejisinin ülkeyi terörle mücadelede pasif bıraktığını savunarak, “Dürüst olmak gerekirse bölgede liderliği Rusya’ya bıraktık” dedi.

'GERİDEN LİDERLİK YAPMAYI SEÇTİK'

Obama yönetiminin bölgesel ve yerel güçleri bir araya getirip koalisyonlar kurmak suretiyle dünyaya ‘arka planda liderlik yapma’ stratejisini eleştiren Odierno, terörizme karşı ABD'nin ‘proaktif liderlik yapma zamanının geldiğini’ belirterek şöyle devam etti: "Biz, her nedense, şimdiki yönetim altında geriden liderlik yapmayı seçtik. Şimdi önden liderlik yapmanın, ulusları bir araya getirmede, kendi politikalarımızda ve hükümetimizin kabiliyetlerini bir araya getirmede agresif olma zamanıdır.” Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikaste uğramasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Odierno, saldırganın kimlerle bağlantılı olduğu ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin soruşturma sonucunda netleşeceğini kaydetti. Saldırının bölgedeki karmaşıklığı tam olarak yansıttığını ifade eden ABD’li komutan, “Tam da bu nedenle ABD bölgedeki müttefikleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmalı” diye konuştu. Odierno, Kuzey Irak'ta 2003'te Türk askerinin başına çuval geçirilmesi emrini veren ABD'li komutanlardan bir tanesiydi.