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ABD'den flaş Irak kararı

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, Irak'taki ABD askeri sayısının azaltıldığını gelecek aylarda daha da azalacağını söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:13
ABD'den flaş Irak kararı

Silliman, Bağdat'taki Büyükelçilik binasında yaptığı açıklamada, "ABD güçlerinin Irak'taki varlığı Bağdat'ın onayı dahilindedir ve bu güçlerin sayısı önemli ölçüde azaldı. Askerlerimiz bu ülkede, karada savaşmak için bulunmuyor sadece danışmanlık yapıyor." dedi.

Irak'taki ABD askeri personelinin sayısının gelecek aylarda daha da azaltılacağı bilgisini veren Silliman, Irak'a yeniden imar konusunda da destek vereceklerini ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman, Bağdat ile Erbil arasında gayrimeşru referandum sonrası ortaya çıkan krize dair ise şunları söyledi:

"Kürt partileri arasındaki ayrışmalar bizi endişelendiriyor. Kürdistan bölgesinin 'üniter Irak' yapısı içerisinde kalmasını destekliyoruz. Bağdat ile Erbil arasında Irak'ın birliği çerçevesinde diyaloğu önemsiyoruz ve Bağdat'ın oradaki (IKBY) memur maaşlarını ödemesi ve sınır kontrollerini Kürdistan bölgesel yönetimiyle koordineli şekilde çözmesini destekliyoruz."

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 17:13
  1. ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman
  2. ırak
  3. ABD
  • HuseynHuseyn29 dk önce
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