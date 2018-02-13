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ABD'den flaş Afrin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ''Türkiye'nin güvenlik endişesinin farkındayız. Kuzey Suriye'deki gelişmelerden endişeliyiz'' dedi.

13 Şubat 2018 Salı 10:43
ABD'den flaş Afrin açıklaması
Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:43
  1. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson
  2. afrin

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