ABD'den flaş açıklama! Yasak getireceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Helater Nauert, Otto Warmbier’in Kuzey Kore’de tutuklanmasının ve komaya girmesinin ardından seyahat yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Seyahat yasağı düşüncesi üniversite öğrencisi Warmbier’in 1.5 yıl Kuzey Kore’de komadayken Koreli yetkililerce tutuklanmasından sonra geldi.

Ocak 2016’ta Pyonyang Havaalanı’nda Kuzey Kore’da kaldığı bir otele ait propaganda tabelasını çaldığı ve ülke dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. Kuzey Kore, hapishanedeki Amerikalı öğrencinin bakteriye bağlı bir zehirleme yaşadığını ve ardından bir tür uyku hapı alarak komaya girdiğini açıklamıştı.

Neredeyse bir buçuk yıl hapsedilen Amerikalı öğrenci Otto Warmbier’in babası, bu süre zarfında oğluna çok kötü muamele edildiğini söyledi.

Kuzey Kore yönetimi tarafından tutulan Amerikalıların serbest bırakılması ile ilgili görüşmek üzere bir diplomat 12 Haziran’da Kore’ye gönderilmişti. Temsilci ayrıca hala hapiste olan 3 Amerikalı ile görüşmek üzere randevu ayarladı.