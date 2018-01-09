Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den flaş açıklama: Tehlikeli olur!

Tillerson, "sonik saldırılara" maruz kaldığı ileri sürülen ABD'li diplomatların Küba'ya geri gönderilmesinin "tehlikeli" olacağına işaret etti.

09 Ocak 2018 Salı 12:32
ABD'den flaş açıklama: Tehlikeli olur!

Associated Press'e (AP) konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Küba'da görev yapan ve gizemli "sonik saldırılara" maruz kaldıklarının öne sürülmesinin ardından ABD'ye çağrılan büyükelçilik çalışanlarını geri göndermenin "tehlikeli" olacağını belirtti.

Tillerson yaptığı açıklamada, diplomatları Küba'ya geri göndermeleri halinde "bu insanları bile bile tehlikeye atmış olacaklarını" savundu.

"Kasıtlı saldırılar" olarak nitelendirdiği sonik saldırıların sona erdiğine ikna olmadığını belirten Tillerson, "Diplomatları ve ailelerini koruyabileceğim başka bir yol yokken niye bunu yapayım? Beni bunu yapmaya zorlamak isteyen biri olursa da geri çeviririm" dedi.

Söz konusu diplomatlar ve aile fertleriyle görüştüğünü belirten Tillerson, "Sağlıkları ve iyi olmaları bizim için öncelik." ifadesine yer verdi.

Tillerson, "Yine de Küba hükümetinin, Küba hükümetinden birinin buna bir son verebileceğine inanıyorum" diye konuştu.

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 12:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamaney'den ABD ve İngiltere'ye gönderme
    1. Hamaney'den ABD ve İngiltere'ye gönderme
    2. Bahçeli'nin ittifak teklifine..
    3. Arap Baharı’nın başladığı yerde yeni..
    4. Yurtta kalan üniversite öğrencileri..
    5. ABD'den flaş açıklama: Tehlikeli olur!
    6. Ve yalanlandı! Resmi açıklama geldi.....
    7. BAE'ye Osmanlı tokadı! Canlı yayında..
    8. ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    9. Artık o belge e-Devlet'ten alınabilecek
    10. İran'dan sonra o ülkede karıştı
    11. Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!
    12. Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü..
    13. Suudi Arabistan jeti düşürüldü
    14. Skandal ortaya çıktı! Cem Yılmaz..
    15. Uyuşturucu mücadelesi mahalle ve..
    16. 28 Şubat zalimleri rahatsızmış!
    17. FETÖ’nün kataloglu izdivaç rezaleti
    18. Bakan Arslan'dan flaş Wikipedia..
    19. Define avcılarına soruşturma
    20. İstanbul için alarm verildi! Bu tarihe..
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan anlaşma askıya alındı
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti