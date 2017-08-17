Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den flaş açıklama: O ülke ile savaştayız

Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon, "Çin ile bir ekonomik savaştayız. Eğer biz şu anda gittiğimiz yolda ilerlemeye devam edersek, 25-30 yıl sonra egemen olan onlar olacak" dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
ABD'den flaş açıklama: O ülke ile savaştayız

Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon, ABD'nin hali hazırda Çin ile bir ekonomik savaşta olduğunu söyledi.

Bannon, "Çin ile bir ekonomik savaştayız. Delice bu konuya odaklanmalıyız. 25 veya 30 yıl sonra birimiz egemen olacağız. Eğer biz şu anda gittiğimiz yolda ilerlemeye, kaybetmeye devam edersek, 25-30 yıl sonra egemen olan onlar olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ilk günlerinden beri Çin'i "manipülasyonun büyük şampiyonu" olmakla suçluyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, ticaret ofisine Çin’in Amerika’dan fikri mülkiyet hırsızlığı yapıp yapmadığını inceleme talimatı veren kararnameyi imzaladı ve "Bu büyük bir adım ve bu daha başlangıç" dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:16
  1. beyaz saray
  2. Beyaz Saray baş stratejisti Bannon
  3. çin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye dönmek istiyor
    1. Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye..
    2. Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos..
    3. Amerika'ya şok! Bir askeri daha..
    4. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:..
    5. Adana'da 'Burada ezan okunmayacak'..
    6. Kanada'da 13 yıldır kayıp olan yüzük..
    7. Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!
    8. Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri..
    9. ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demişti… Bu..
    10. Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar..
    11. İlahiyat mezunlarına müjdeli haber:..
    12. Kavun çekirdeği suyu faydaları
    13. Borsa güne nasıl başladı?
    14. İzmir’de acil nöbetinde kalp krizi..
    15. Hedefte Donald Trump! Irkçılık..
    16. Çocuğunuz arkadaş edinmekte..
    17. Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama..
    18. ABD'den flaş açıklama: O ülke ile..
    19. Anderson Talisca'ya Türk futbol..
    20. Beyaz Saray baş stratejisti Bannon: O..
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam