ABD'den flaş açıklama: O ülke ile savaştayız

Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon, ABD'nin hali hazırda Çin ile bir ekonomik savaşta olduğunu söyledi.



Bannon, "Çin ile bir ekonomik savaştayız. Delice bu konuya odaklanmalıyız. 25 veya 30 yıl sonra birimiz egemen olacağız. Eğer biz şu anda gittiğimiz yolda ilerlemeye, kaybetmeye devam edersek, 25-30 yıl sonra egemen olan onlar olacak" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ilk günlerinden beri Çin'i "manipülasyonun büyük şampiyonu" olmakla suçluyor. Geçtiğimiz günlerde Trump, ticaret ofisine Çin’in Amerika’dan fikri mülkiyet hırsızlığı yapıp yapmadığını inceleme talimatı veren kararnameyi imzaladı ve "Bu büyük bir adım ve bu daha başlangıç" dedi.