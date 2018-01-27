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ABD'den flaş açıklama! Durma noktasına geldi

Pentagon, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının daha güvenli hale getirilmesine yönelik tüm çalışmaların çok sayıdaki sorun nedeniyle durma noktasına geldiği belirtti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:39
ABD'den flaş açıklama! Durma noktasına geldi

Bloomberg'in ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna dayandırdığı haberinde, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde savaşa hazır uçakların oranının yüzde 50 kadar olduğu ve F-35'lerin toplam sayısının sürekli artmasına rağmen 2014 yılından beri bu oranda çok önemli bir artışın sağlanamadığı ifade edildi.

KİLİT ÖNEMDEKİ SORUNLAR DÜZELTİLMEDİ

Raporda, F-35 uçaklarında kullanılan yazılımların 31 kez iyileştirilmiş olmasına karşın bazı kilit öneme sahip kusurların şimdiye kadar hala düzeltilemediği kaydedildi. Belgede ayrıca F-35’lerde tespit edilen ve uçakların savaştaki kullanımını etkileyebilecek yaklaşık bin kusurun hala giderilmediği vurgulandı.

HAVADA YAKIT TAKVİYESİ YAPILAMIYOR

Pentagon, deniz piyadelerinin kullandığı F-35B ve uçak gemilerinde görev alan F-35C uçaklarına havada yakıt takviyesi yapılamadığını, teknik sorunların ‘havadan havaya’ ve ‘havadan karaya’ füzelerinin fırlatılmasını olumsuz etkilediğini, pilotların kullandığı kasklardaki sayısal ekranların hatalı çalıştığını, arıza tarama aygıtlarının ise bazı sistemleri fiilen normal çalışsa da ‘arızalı’ olarak gösterdiğini ifade etti.

Habere göre, F-35 uçaklarının 16 yıla uzayan tasarım aşamasının sonuna gelinmesi için araçların yoğun testlerden geçirilmesi gerekiyor, fakat raporu hazırlayan uzmanlar, söz konusu testlerin 2019’un sonun kadar tamamlanacağından da şüpheli.

F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor. F-35 programı ABD'ye yaklaşık 1,5 trilyon dolara mal oldu. ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in 17 yıldır üzerinde çalıştığı F-35'ler, teknik hatalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiriliyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 19:39
  1. Pentagon
  2. ABD
  3. F-35 savaş uçakları
  4. Donald Trump
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