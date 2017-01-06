ABD’den flaş açıklama! Devam etmesini istiyoruz…

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, “ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.” dedi.

ABD’den flaş açıklama! Devam etmesini istiyoruz…
Eklenme: 06 Ocak 2017, 01:19
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın "ABD’nin İncirlik’i kullanıp Türkiye’nin El Bab operasyonlarına destek vermemesinin düşündürücü olduğu" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, “İncirlik’in ne kadar önemli olduğunu ve koalisyonun bundan ne kadar minnettar olduğunu dün Albay Dorrian’dan işittiniz. Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Türk yetkililerin İncirlik ile ilgili sözleri konusunda Savunma Bakanı Ash Carter’in mevkidaşı ile görüşüp görüşmediği sorusuna Cook, şu cevabı verdi:

"Türklerle özel görüşmelerimiz devam ediyor. Türklerle her yaptığımız özel görüşmenin detayına girmeyeceğim ama biz İncirlik'ten operasyon yapmaya devam ediyoruz ve tekrar söyleyeyim ABD ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun İncirlik’i kullanmasından dolayı minnettarız ve bunun devam etmesini umuyoruz.”

"DEAŞ HALA BİZİM ODAĞIMIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Münbiç ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Cook, açık cevap vermekten kaçınırken “Koalisyon ve ABD, DEAŞ’a odaklanmaya devam ediyor.” dedi.

 
EtiketlerABDİncirlikTayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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UĞUR TÜZÜN

Devletimizin Bekası İçin incirlik kapatılması gerekiyorsa kapatılmalı ne menfatimiz olmuştur olacaktırda ancak zararıda kaardan çokturyıllarca Ülkemizin Kalbine vurulmuş bir hançer misali

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kenan kiran

Amarika kesinlikle türkiyenin dost değil en büyük düşmanimizdir......masallar duymak istemiyoruz artik...yeter

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murat

Teşekkürler...

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önder

hem devam etmek istiyoruz diyorsunuz hemde türkiye vurulaak yeri söylüyor vurmuyorsunuz.boşuna oradasınız.darbeci ülke abd incirlik de üssü bırakmak istemiyor son kalesini.hükümetimin onları zamanı gelince oradanda kovmasını değil atmasını istiyorum.

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KOCA YUSUF

SAHTEKAR, İKİYÜZLÜ DOMUZLAR.

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Selçuk nohutcu

Düşmanca incirlik ten kovulsunlar...

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osmanoğlu2023

günaydınlar :) baş yazınızı güncelleyin ! olurmu?

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mardinli

Amarika kesinlikle türkiyenin dost değil en büyük düşmandır yetkililer bunlara inanmasinlar kafir amarika turkiyenin iyiliğini istemez bunu bilelim ve ona göre hareket edelim bu fesad üssü kapatılsın türkiye bunlara ihtiyacı yoktur onlar türkiyeye ihtiyacı vardır Allahtan başka kimseye ihtiyacımız yoktur bunu bilelim ve ona göre hareket edelim selamlar

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ömer faruk

İncirlik üssünün kapatılması halinde tüm Türkiye hazır sa olacaklara korkmadan ve mertce hukumetin yanında devletun yanında yer alabilecekse ben hemen kaptılsın derin.vatan hainlerinin yuvası dagitilsin.(tiribüncüler iyi bilir stadta olay oldumu herkez hep bir ağızdan "KAPILAR AÇILSIN ÇATIŞMALAR BAŞLASIN"diye bağırırız.Ben varım Türkiye peku sen varmısın İslam Sancağını Türk bayrağını hilalimizi tum cihanda dalgalandirmaya

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cakıroglu

Yalan söylüyor abd seferin bunları

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Selamet

Vurun bunlara tekmeyi.

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Musa

Yani bu nedemek ,Türkiye sesini kes benim işime Karışma .

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aziz sener

Incirlik derhal kapatilsinyabanci gücler kovulsun

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Misafir

Başlık haberdeki detayla çeliikili değil mi?

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Hsn ertğrl

Amerika dost gibi görünüp arkadan hançerliyorgibi geliyor

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