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ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi

Heniyye, Gazze'de muhtarlar ve aşiret liderleri ile Filistin uzlaşı meselesindeki toplantısı sırasında bir konuşma yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 16:30
ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de muhtarlar ve aşiret liderleri ile Filistin uzlaşı meselesindeki son gelişmeleri görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere Kudüs'ün yakınlarındaki Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi teklifi sunacağına dair bilgiler ulaştı." dedi.

Söz konusu teklifin içeriğine dair Heniyye, planın Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edilmesinin önü açılması amacıyla Ebu Deys ile Aksa arasında bir köprü inşa edilmesini ve Aksa'nın 3 zamanlı bölünmesini kapsadığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren Heniyye, "Trump'ın Kudüs kararı, Filistin davasının tasfiye edilmesini amaçlayan mücadelenin bir parçası. Kararın, tüm bölgenin şekillenmesine uzayan boyutları var. Karar, yalnızca Filistin'deki durumlar için değil bölgenin izlerinin tamamen değiştirilmesi için ortaya atıldı." dedi.

Kararın Filistin-Ürdün ilişkilerine de olumsuz yansıyabileceği uyarısında bulunan Heniyye, "Ürdün ve Filistin arasında alternatif yurt ve söylemleri var. İkamet edilecek bir konfederasyondan bahsediliyor. Bu alternatif vatanın temellerini teşkil ediyor." diye konuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kudüs meselesi ve alternatif yurt edindirme planlarının tehlikeleri hakkında görüştüğünü kaydeden Heniyye, "Filistinliler, Kudüs ve Filistin konusunda hiçbir siyasi ihlali kabul etmeyerek net ve kesin bir tutum talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Heniyye, Filistin halkına ABD'nin Kudüs kararına karşı intifadayı sürdürme çağrısında bulunarak, "Kudüs konusunda herhangi bir haktan vazgeçmenin bütün İslam ümmetine tehlikeli yansımaları olacak." dedi.

İslam dünyasında ABD'nin kararına tepki için düzenlenen gösterileri takdirle karşıladığını belirten Heniyye, bunun Arap ve İslam haklarında İsrail'e karşı nefretin yansıması olduğunu kaydetti.

Bu arada Hamas'ın ulusal uzlaşıya bağlı olduğunu vurgulayan Heniyye, uzlaşı anlaşmasının uygulanmasında yavaş davranılmasının vahim sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:30
  1. Donald Trump
  2. Hamas
  3. İsmail Heniyye
  4. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye
  5. Filistin
  6. Kudüs
  7. Ürdün
  8. 2. Abdullah
  • Bir dost.Bir dost.1 sa önce
    Siz orayı yahudilere verin
  • MuratMurat2 sa önce
    Kasikla verip kepceyle alirlar bunlara guven olmaz cok dikkatli olunmali
  • BaşkentBaşkent2 sa önce
    Bence Filistin, önce mesela Kuzey Kore’nin başkentini Washington olarak tanıdığını ilan etsin önce.
  • Ali VuranAli Vuran2 sa önce
    Orada sizi....

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