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ABD'den Esed'i korkutan tehdit!

ABD yönetimi, Suriye'de Beşar Esad rejiminin, kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını iddia etti ve böyle bir saldırı durumunda rejimin "ağır bir bedel ödeyeceğini" açıkladı.

27 Haziran 2017 Salı 09:32
ABD'den Esed'i korkutan tehdit!

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD, Esad rejimi tarafından, masum çocuklar dahil kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlıklarının olduğunu tespit etmiştir. Bu hazırlıklar, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah saldırısından öncekilere benzemektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının, DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan temizlemek olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak eğer Bay Esad, kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir." uyarısı yapıldı.

ABD, Esad rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak rejime ait Şayrat Hava Üssü'nü 7 Nisan'da Tomahawk füzeleriyle vurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, "Suriyeli diktatör Beşar Esad, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Esad yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 09:32
  1. esed
  2. Amerika
  3. Kimyasal silah
  4. Sean Spicer
  5. Suriye
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