ABD'den Esad'a tehdit

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısında konuşan Mattis, Esad rejiminin Suriye’de ABD destekli ve PYD’nin en büyük bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elindeki bölgelere askeri saldırı düzenlememesi yönünde uyardı. Mattis, “Bu, bir hata olur” dedi.

''ÇİZGİ AŞILMAMALI''

AFP’nin haberine göre Mattis, “Biz, bizim bir tarafta, Rusların da diğer tarafta operasyon yapabileceklerini söyledik. Ve halen DEAŞ’a operasyon düzenliyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Bu çizgiyi aşmak bir hata olur” diye konuştu.

Mattis, “ABD’nin nihai hedefi Suriye’yi bölmek mi” sorusuna ise yalnızca “Hayır” yanıtını verdi. Bu ay ortalarında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad SDG’yi kastederek, “Bizler, ‘Kürtler’ olarak kastedilenler hakkında konuştuğumuzda, onlar aslında sadece Kürtler değil. Yabancı bir ülke için, özellikle de Amerikan komutası altında çalışan herkes haindir” demişti.

Beşar Esad daha önce de SDG’lileri eleştirmişti, ancak son sözleri çok sert olarak nitelendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da, Suriye ordusunun ülkenin Ürdün sınırındaki El Tanf kentindeki ABD üssünü kuşatma altına aldığını belirtmiş, ayrıca ABD eski DEAŞ’lıları ‘Yeni Suriye Ordusu’ adı altında eğittiğini iddia etmişti. Esad rejimi Suriye’nin yüzde 55’ini, SDG ise yüzde 28’ini kontrol ediyor.