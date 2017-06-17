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ABD'den El Kaide'ye hava saldırısı!

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Yemen'de El Kaide hedeflerini vurdu

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:48
ABD'den El Kaide'ye hava saldırısı!

ABD, Yemen'in güneydoğusundaki Şabva bölgesindeki Al Naqba dağlık bölgesine insansız hava aracıyla hava saldırısında bulundu. Saldırıda El Kaide mensubu şüphelilerinden iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahalli kaynaklar, dün gece mahalli saatle 21.30'da insansız bir hava aracının Habban bölgesindeki Naqaba dağlık alanında hedef aldığı araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ölenlerin kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı.

ABD Şubat ayından itibaren Yemen'de El Kaide mensubu olduklarından şüphelendiği kişilere karşı hava saldırılarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:48
  1. ABD
  2. YEMEN
  3. El Kaide
  • AlicikAlicik11 sa önce
    Buabdresmeniranşeytamcumhuriyetinecalisiyor..
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