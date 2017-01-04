ABD'den El Bab açıklaması

ABD'li bir yetkili, El Bâb operasyonu ile ilgili Türk askerine, gelecekte verilecek destek konusunda Türkiye ile görüşüyoruz açıklamasında bulundu.
ABD'li bir yetkili, El Bâb operasyonu ile ilgili Türk askerine, gelecekte verilecek destek konusunda Türkiye ile görüşüyoruz açıklamasında bulundu.
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