ABD'den El Bab açıklaması

ABD'li bir yetkili, El Bâb operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'den El Bab açıklaması
Eklenme: 04 Ocak 2017, 19:39
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ABD'li bir yetkili, El Bâb operasyonu ile ilgili Türk askerine, gelecekte verilecek destek konusunda Türkiye ile görüşüyoruz açıklamasında bulundu. 

 

 
EtiketlerEL BABABD
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