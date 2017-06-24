ABD'den Ebu Kemal açıklaması

Albay Dillon, video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Irak ve Suriye'de devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran destekli rejim yanlısı milislerin, El Tanf bölgesi ve Irak ile Suriye arasındaki sınır bölgesine doğru harekete geçmesi üzerine söz konusu gerginliğin azaldığını dile getiren Dillon, "Rejim yanlısı güçler, şimdi El Tanf'taki unsurlarımızla Ebu Kemal arasındadır ve kuzeydoğuya Ebu Kemal'e doğru ilerliyorlar." dedi.

ABD'nin rejim yanlısı güçlerle Rusya ile mevcut olan ayrışma kanalı dışında iletişim kurmadığını ifade eden Dillon, rejimin veya rejim yanlısı grupların Ebu Kemal ve Deyr ez-Zor'da DEAŞ ile mücadele etmesini memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi.

"Rejim yanlısı kuvvetlerin, ABD'nin eğittiği muhalif grupların Fırat Vadisi'nde bulunan Ebu Kemal ve Deyr ez-Zor'a ilerleyişinin önünü kesmesine" ilişkin soru üzerine Dillon, rejim veya rejim yanlısı kuvvetlerin o bölgeleri alıp ÖSO'nun önünü kesmesinin, ABD'nin bölgede hava saldırısı gibi başka yöntemlerle DEAŞ ile mücadelesini engellemeyeceğini belirtti.

ABD'nin El Tanf bölgesinin kuzeyinde bir atış üssü kurduğunu ifade eden Dillon, ABD kuvvetlerinin müttefik kuvvetlerle Hamad Çölü'nde Fırat kıyılarına kadar devriye gezdiğini söyledi.

Dillon, "Rejimin Ebu Kemal civarındaki bölgeye yerleşmesi durumunda bizim müttefik kuvvetlerle yaptığımız devriyeler de sınırlanmış olacak." ifadesini kullandı.

El Tanf bölgesindeki operasyonlara devam edileceğini dile getiren Dillon, "Rejimin Ebu Kemal'e doğru yolumuzu kesmesinde bir sorun yok." diye konuştu.

Dillon, şunları kaydetti:

"Suriye rejimi göründüğü kadarıyla DEAŞ'ın elindeki alanlara hareket etme çabası içinde. Bunu yapabileceklerini gösterirlerse bu kötü bir işaret değil. Koalisyon olarak DEAŞ ile mücadele etmek üzere oradayız ama başkaları da DEAŞ ile savaşıp onları yenmek isterse kesinlikle bu bizim için sorun olmaz. Ebu Kemal ve Deyr ez-Zor'a doğru ilerlerken onlarla ayrıştığımız sürece ve rejimle, Rusya ile veya rejim yanlısı kuvvetlerle stratejik bir kazaya girmeden orada bulunma amacımıza odaklanabilirsek, bundan son derece memnuniyet duyarız."

- RUSYA'NIN SEYİR FÜZELERİYLE SALDIRI DÜZENLEMESİ

"Rusya'nın seyir füzeleriyle Humus kenti yakınlarındaki DEAŞ'ın hedeflerini vuracağı konusunda ABD'yi bilgilendirip bilgilendirmediği" sorularına cevap vermeyen Dillon, Rusya ile 2015'te kuvvetlerin güvenli ayrışması için kurulan iletişim kanalının açık olduğunu ve kullanımda bulunduğunu söyledi.

Dillon, "Halen ayrışma hattını kullanıyoruz ve hat açık. O kanal bir nedenden ötürü açık. O da havadaki mürettebatımızın ve karadaki kuvvetlerimizin güvenli şekilde operasyonlarını yapması ve ayrışmadan kaynaklı stratejik hataların yapılmamasıdır." dedi.

"Rusya'nın sadece Türkiye ve İsrail'e bilgi verip, ABD'yi bilgilendirmediğine" ilişkin soruları yanıtsız bırakan Dillon, "ABD'nin, Rusya'nın seyir füzeleri fırlattığını nasıl öğrendiğine" yönelik soruları da yanıtlamadı.

- BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Rusya'nın "DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'yi bir hava saldırısında öldürdüğüne" yönelik iddialarına da değinen Albay Dillon, "Bağdadi’nin öldürülmesini elbette memnuniyetle karşılarız ancak elimizde bunun doğru olduğuna inanmamızı sağlayacak sağlam kanıtlar yok." diye konuştu.

"Bağdadi'nin yaşadığına dair ellerinde herhangi bilgi olup olmadığına" yönelik soru üzerine Dillon, buna ilişkin de ellerinde kanıt olmadığını kaydetti.