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ABD'den düşen İHA'larla ilgili açıklama geldi!

Kazayla ilgili ABD 39. Hava Kanat Komutanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. 39. Hava Kanat Komutan Yardımcısı Albay Rimsky, "ABD ve Türk askeri yetkililer, düşen aracı kontrol ediyor. Kazanın oluş nedeniyle ilgili soruşturma ise devam ediyor" dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:02
ABD'den düşen İHA'larla ilgili açıklama geldi!

8 Ağustos günü Adana'da düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı kazasıyla ilgili İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uzaktan kontrol edilen MQ-1 Predator insansız hava aracının, İncirlik Hava Üssü'nden kalktığı ve Adana'nın 200 mil doğusunda yerel saatle 23.50'de düştüğü belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutan Yardımcısı Albay Michael Rimsky açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri ve Türk personel sivilleri korumak ve uçağı kurtarmak için el ele çalışmaktalar" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Rimsky'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bizim amacımız, misyonumuzun bize yüklediği görevleri yerine getirirken, ulus ortaklarımızın en az zararı görmesini sağlamaktır. Bu kazada herhangi bir sivil ya da asker yaralanmamıştır. ABD ve Türk askeri yetkililer, düşen aracı kontrol ediyor. Kazanın oluş nedeniyle ilgili soruşturma ise devam ediyor."

Açıklamada ayrıca, yaşanan kaza sonucu herhangi bir zarara uğrayan sivil vatandaşların, 39. Hava Kanat Komutanlığı'nın hukuk bürosunu araması gerektiği de bildirildi.

18 Ağustos günü Adana'nın Ceyhan ilçesi yakınlarında bulunan tarlaya ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İHA düşmüş, düşme sonucu yanan araç, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmamış, kazanın ertesi günü ABD'li yetkililerce parçalara ayrılan İHA, toplanarak İncirlik'teki üsse götürülmüştü.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:02
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