ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! Avrupa'ya...

İngiliz internet sitelerinin geçtiği habere göre ABD, B-52 tipi 3 stratejik bombardıman uçağını Avrupa'ya gönderdi.

2 ABD bombardıman uçağı, İngiltere'deki Fairford hava üssüne konuşlanırken, 1 uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle Mildenhall hava üssüne indi.

ABD'nin B-52 tipi nükleer bombardıman uçaklarını İngiltere'ye göndermesindeki amacın bilinmediği belirtildi.

Ekim ayında ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Kore ile ilişkilerde tırmanan gerginliğin ardından Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarını teyakkuza geçirme emri beklediği belirtilmişti.

B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının 10 yıl sonra Rusya’nın hava savunmasını aşamayacak duruma geleceği de basına yansımıştı.