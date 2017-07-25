ABD'den dünyayı ayağa kaldıran hamle!

ABD'nin yeni Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Washington'ın Rusya destekli isyancılara karşı bölgeye silah göndermeyi tartıştığını söyledi.

BBC'ye konuşan Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Volker, söz konusu yardımla Kiev yönetimine bağlı güçlerin Moskova'nın ilerleyişini değiştirebileceğini savundu. Volker'a göre, Ukraynalılara kendilerini savunmak için savunma silahları verilebilir ve bunlar arasında tanklar da var.

Rusya sınırına silah gönderme kararının Moskova yönetimini provoke edebileceğini belirten özel temsilci Volker, aynı hamlenin Ukraynalıları cesaretlendirebileceğini de aktardı.

Kurt Volker, Ukrayna'nın doğusunda barışı sağlamak için Rusya'ya yeni bir stratejik diyalog çağrısı da yaptı.

ABD özel temsilcisi, bu ay ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Pazar günü çatışma bölgesi Avdeyevka'ya giden Volker, sıcak savaş yaşandığını söyledi: "Ana amacımız, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği geri kazanmak. Ben buraya, olayların detaylarını kendi gözlerimle görmek için geldim. Bunun çok korkunç bir trajedi olduğunu söyleyebilirim, çünkü Ukrayna’nın gelişen bir ülke olduğunu biliyoruz."

Ukrayna, Rus yanlısı milislerin saldırısı altındaki Avdeyevka'yı Şubat ayında tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İsyancılar yeni devlet ilan etti: Küçük Rusya

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk'teki isyancılar, geçen hafta yeni devlet kurduklarını ilan etmişti. Yeni devletin adı ise Malorossiya-Küçük Rusya.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda savaşan tarafları hassas ateşkesi uygulamaları için uyarmıştı.