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ABD'den Dışişleri Bakanlığı lütfetti! ‘Seçim sonuçlarına…’

16 Nisan referandumu ile ilgili AGİT'in skandal raporu sonrası, ABD'den, 'raporda yer alan endişeler not edildi' açıklaması yapıldı.

ABD'den Dışişleri Bakanlığı lütfetti! ‘Seçim sonuçlarına…’
Eklenme: 17 Nisan 2017, 20:05

Türkiye'deki referandum ile ilgili AGİT raporunun yayımlanmasının ardından, ABD Dışişleri, "raporda yer alan endişeler not edildi" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Türkiye'nin liderlerinin muhalefetin görüşlerine ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği" ifadesi yer aldı.

Washington, uluslararası gözlemciler raporlarını açıklayıncaya kadar referandum sonuçları ile ilgili yorum yapmayacağını duyurmuştu.

"SONUÇLARA BİR İTİRAZIMIZ YOK"

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü vekaleten yürüten Mark Toner, Washington'ın sonuçlara itirazı olmadığını söyleyerek şunları söyledi:

"Demokrasiler, özellikle tartışmalı konularda, karşıt görüşlere saygı göstererek güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye demokrasisine destek vermeye devam edecektir ki bu hususta hukukun üstünlüğü ve özgür basın kavramlarına bağlılık esastır"

Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden oluşan heyetin tam raporunu bekleneceğini de sözlerine ekledi.

 
Etiketlerabdreferandumdışişleri bakanlığı
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