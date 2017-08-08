Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'den çok tehlikeli hamle! Ortadoğu yine karışacak...

ABD Özel Kuvvetlerine bağlı askerler Lübnan Ordusuna “destek” faaliyeti amacıyla, ülkenin Suriye sınırının kuzeydoğusuna konuşlandı.

08 Ağustos 2017 Salı 09:08
ABD'den çok tehlikeli hamle! Ortadoğu yine karışacak...

Arapça yayın yapan Al-Hurra televizyonuna konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Eric Pahon, “Lübnan’da ABD Özel Kuvvetlerin faaliyetini teyit edebilirim” sözleriyle kritik gelişmeyi açıkladı. Sözcü, “Özel Kuvvetlerimiz bölgede Lübnan Ordusu’na eğitim ve destek faaliyeti için bulunuyor” açıklamasını yaptı. Pentagon sözcüsü, Lübnan’da operasyonel olan ABD kuvvetlerinni sayısı ve niteliği hakkında ise “görevin doğası” gereği bilgi veremeyeceğini savundu.

HİZBULLAH İLE KARŞI KARŞIYA

Lübnan ordusunun haftalar içinde, Suriye sınırında bulunan DEAŞ yapılanmasına karşı operasyon düzenleyeceği biliniyor. İran destekli Şii örgüt Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, sınırın Suriye tarafında konuşlu Hizbullah militanlarının Lübnan Ordusu’na desteğe hazır olduğunu belirtmişti.

Bu durumda, Lübnan Ordusuna “destek” veren ABD Özel Kuvvetlerine bağlı askerlerinin Hizbullah militanları ile karşı karşıya gelmesi güçlü bir olasılık. Her ne kadar ABD ordu sözcüsü, Özel Kuvvet askerlerinin Lübnan ordusuna destek faaliyeti icra ettiğini açıklasa da, Suriye’nin kuzeyinde faaliyette bulunan ABD Özel Kuvvetleri’nin Rakka saldırısında PKK/PYD terör örgütüyle cephe hattında hareket ettiği medyada yer almıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:08
  1. abd
  2. lübnan
  3. DEAŞ
  4. Amerika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar güne nasıl başladı?
    1. Dolar güne nasıl başladı?
    2. Belçika prensi ülkeyi ayağa kaldırdı!
    3. New York'ta Metronun yenilenmesi için..
    4. Venezuela’da darbe şakşakçısı çıktılar!
    5. New York borsasında Dow Jones rekor..
    6. Meteorolojiden yağmur uyarısı!
    7. AK Parti kabul etti! Anlatamadık...
    8. Bu savaş suçu! Yok etme planı devreye..
    9. Gazeteci Yazar Selim Çoraklı'dan..
    10. ABD'den çok tehlikeli hamle! Ortadoğu..
    11. Eroini sıkıştıran pres makinesi..
    12. Vatandaş tatili 10 güne çıkardı
    13. Arabistan'dan 'hac' açıklaması!
    14. Karatay uyardı! Patatesi sakın böyle..
    15. Gülen'den 'don'lu mesaj!
    16. Vatandaşlar meydan dayağı attı…..
    17. Duyan şok oldu… Elinde sadece bu..
    18. ABD'den cevap gecikmedi: Kaçacak..
    19. Maliye Bakanlığı vergi rekortmenlerini..
    20. 60 trilyon dolarlık krize 321 milyar..
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!